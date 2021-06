Młodzi mężczyźni oszukują na Tinderze. Chcą się zemścić na kobietach

- Uświadamiam facetów, jak wygląda ten świat. Pokazuję, że dla lasek wygląd jest równie ważny i te kłamstwa o dobrym sercu są tylko dla słabych i głupich, zwykłych facetów. Laski szukają miłych (głupich) facetów do związku i "Chadów" do szybkiego seksu. Te, które mówią, że tak nie jest, widocznie są przeciętne i żaden "Chad" na nie nie spojrzy. Albo nie znalazły się w odpowiedniej życiowo sytuacji, więc będą uparcie twierdzić to słynne "jestem inna niż wszystkie", co zawsze mówiła mi co druga dziewczyna. Jednocześnie uczę, że jak one sobie pogrywają, często robiąc gorsze rzeczy miłym facetom, to niech poczują na własnej skórze, że w drugą stronę to też może działać, może nabiorą przez to trochę tej mitycznej kobiecej empatii – przekonywał.