Moc kolorów w codziennych stylizacjach – zobacz, jak łączą je gwiazdy!

Sandra Kubicka uwielbia eksperymentować z obowiązującymi trendami. Jeśli ty też kochasz szalone i kolorowe połączenia, to stylizacja polskiej modeli na pewno przypadnie ci do gustu. Aby ją odwzorować, potrzebujesz satynowej sukienki midi na ramiączkach. Sekretem tego looku jest fantazyjny wzór w wersji różowo-zielono-żółtej, który niektórym obserwatorom przypomina… lody Zapp! Tak kobiece trio idealnie dopełniają ultramodne klapki na wysokim obcasie w różowym wydaniu. Bierz przykład z Sandry i tworząc wielokolorowe stylizacje, dodawaj do nich buty i inne akcesoria w odcieniu nawiązującym do głównej bohaterki looku – sukienki, spódnicy czy bluzki.