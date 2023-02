Czym charakteryzuje się uwielbiana przez kobiety kurtka anorak damska ? Model, który jeszcze do niedawna był zarezerwowany wyłącznie dla fanek outdoorowej aktywności fizycznej, to uniwersalne i szalenie funkcjonalne okrycie wierzchnie bez klasycznego zapięcia z przodu. Zamiast tego kurtka jest zakładana przez głowę oraz ma kaptur, dużą kieszeń z przodu i dość wysoką stójkę . Tradycyjny anorak damski jest wykonany z nieprzemakalnego materiału.

To, jaką kurtkę typu anorak damską wybierzesz, zależy wyłącznie od twojego stylu i indywidualnych preferencji. Jeżeli chcesz wykorzystać ją w miejskich stylizacjach, to rewelacyjnym pomysłem jest czarny, granatowy albo beżowy anorak damski . Uniwersalna kolorystyka sprawi, że będziesz mogła nosić nową kurtkę bez względu na obowiązujące trendy i z dowolnymi ubraniami ze swojej szafy.

Jeżeli wolisz oryginalne okrycia wierzchnie, to możesz zdecydować się na kurtkę anorak damską we wzory – od kratki, przez moro, aż po napisy, np. nazwę marki. Warto także rozważyć zakup modelu z odblaskowymi elementami, które dodadzą kurtce wyrazu i jednocześnie zapewnią ci bezpieczeństwo.

A co w przypadku miłośniczek sportów zimowych? W takich sytuacjach wybór jest oczywisty: kurtka snowboardowa i narciarska. Anorak w takiej odsłonie ma odrobinę luźniejszy krój, który zapewnia maksymalną swobodę ruchów. Dodatkowo dzięki dłuższemu fasonowi świetnie współgra ze spodniami sportowymi i chroni cię przed śniegiem. A to wszystko w połączeniu z różnorodnością dostępnych kolorów i wzorów – w końcu moda na stoku co roku zaskakuje oryginalnością.