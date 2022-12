Rozmiary ubrań damskich. Jak trafić z rozmiarem i jak czytać metki?

Żyjemy w świecie, w którym można wygodnie rozsiąść się w fotelu i jedynie ruchem palca przejrzeć ofertę dwustu niebieskich swetrów z golfem. Można też w ciągu minuty, stojąc na czerwonym świetle, kupić ubranie z drugiego końca świata. Wirtualne zakupy mają swoje wielkie plusy, ale też ciemniejsze strony . Jedną z nich jest trudność dobrania odpowiedniego rozmiaru ubrań . Co z tego, że w szafie dominuje numer 38, skoro ostatnio zakupiona online bluzka jest jak małe 36? Dlatego warto dowiedzieć się, jakie są rozmiary ubrań w UK, a jakie w USA. Jak dopasować je do siebie i jak czytać tabelę rozmiarów producenta?

Rozmiary ubrań damskich w Polsce zaczynają się zazwyczaj od rozmiaru XS, a kończą na XXL . Mają też swoje odpowiedniki numeryczne, które znajdziesz poniżej. Warto jednak pamiętać, że przez sam fason ubranie może odbiegać od standardowych parametrów. Dlatego kupując ubrania oversize - weź pod uwagę z założenia większą formę. Podobnie jest z sukienkami bodycon, których elastyczny materiał ma za zadanie przylegać do ciała, przez co mogą wydawać się mniejsze.

Zdecydowanie warto mieć w swoim domu centymetr krawiecki, który pozwoli ci poznać swoje dokładne parametry czy aktualne rozmiary dziecka. Producenci trzymają się swojej określonej w tabeli miary, która pomaga klientom dopasować indywidualne wartości do podanych rozmiarów ubrań. Jak mierzyć sylwetkę? Weź do ręki centymetr i swobodnie, bez nacisku czy naprężania ciała, sprawdź swoje wymiary. Warto do wymiaru dodać centymetr bądź dwa - większość materiałów ma tendencję do kurczenia w trakcie prania, a tym bardziej suszenia w suszarce bębnowej.