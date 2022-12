Dowbor i Drzyzga w bluzkach, które zapewnią wygodę przy wigilijnym stole. Ten fason modeluje sylwetkę

Kto by chciał przejmować się w święta Bożego Narodzenia tym, czy można sobie pozwolić na jeszcze jeden kawałek ciasta, czy nie? Zamiast martwić się o to, jak się prezentuje twoja sylwetka, postaw na stylizację, która pozwoli ci się czuć komfortowo. Idealny wybór to nie tylko odpowiednio skrojona sukienka, ale też spodnie i bluzka o eleganckim, choć luźnym fasonie. Taka, jaką noszą polskie gwiazdy, w tym Katarzyna Dowbor, Ewa Drzyzga i Marzena Rogalska. Zobacz, na jakie modele padł ich wybór.