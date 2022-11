Jakie kozaki wybrać do sukienki? Te modele pasują idealnie

Sukienka i kozaki to prosty przepis na stylizację, która sprawdzi się przy wielu okazjach, ale jak dobrać buty z wysoką cholewką do kreacji? Podpowiadamy. Wybrałyśmy najmodniejsze kozaki do sukienki i podpowiadamy, jak je ze sobą łączyć.

Jak dopasować kozaki damskie do sukienki? Praktyczne wskazówki, dzięki którym dobierzesz obuwie idealne

Chociaż jesienią i zimą najczęściej wybieramy spodnie, są dni, w których sukienka jest po prostu niezastąpiona. Aby cieszyć się komfortem i nie zmarznąć, najlepiej połączyć ją z ciepłym płaszczem, a całość uzupełnić obuwiem z wysoką cholewką. Stylowe kozaki damskie i sukienka to modny duet, który sprawdzi się zarówno w drodze do biura, jak i podczas długich spacerów czy romantycznej randki.

W tym przypadku dobór butów nie powinien być jednak przypadkowy. Szczególnie, że nieodpowiednio dopasowane obuwie może optycznie skrócić sylwetkę, dodać kilogramów i zaburzyć proporcje. Zatem: na co zwrócić uwagę przy wyborze kozaków do sukienki?

Ważna jest długość cholewki, ale też typ podeszwy, wysokość obcasa czy styl. Dla ułatwienia zdradzamy sprawdzone połączenia sukienka + kozaki, które nigdy nie wychodzą z mody i zawsze wyglądają świetnie.

Muszkieterki – kozaki do sukienki mini, które założysz na wiele okazji

Sukienka mini i kozaki za kolano to zestaw uwielbiany zarówno przez dziewczyny z branży modowej, jak i polskie gwiazdy. Przetestowany przy różnych okazjach set zdaje egzamin na co dzień i na wieczór. To proste połączenie podkreśli sylwetkę i sprawi, że poczujesz się naprawdę kobieco. Na taki wybór stawia m.in. Katarzyna Sokołowska.

Niezależnie od tego, czy wybierzesz zamszowe muszkieterki na płaskiej podeszwie czy skórzane kozaki z wysoką, szeroką cholewką, buty tego typu będą świetnie współgrać z niemal każdą krótką sukienką. Wypróbuj je w duecie z mini z dzianiny, z kreacją z cekinami czy o kroju eleganckiej marynarki. W każdej wersji będziesz wyglądać zjawiskowo.

Damskie kozaki na obcasie i sukienka midi – sprawdzone połączenie, które pokochasz

Nie wiesz, jakie kozaki wybrać do sukienki midi, by zadać szyku i nie zaburzyć proporcji sylwetki? Najlepszą opcją będą modele na obcasie. Takie buty szczególnie stylowo prezentują się w towarzystwie zwiewnych fasonów z rozkloszowanym dołem, ale równie dobrze współgrają z modną, dzianinową sukienką do połowy łydki. Połączenie kozaków na obcasie z sukienkami midi uwielbiają między innymi Małgorzata Socha, Anna Kalczyńska czy Agnieszka Woźniak-Starak.

Jakie kozaki do długiej sukienki? Te modele będą strzałem w dziesiątkę

Wybór kozaków do długiej sukienki nie musi być wyzwaniem. Jeśli lubisz nonszalanckie stylizacje, strzałem w dziesiątkę będą skórzane modele na masywnym słupku albo wracające do łask co sezon kozaki-kowbojki. Na połączenie takich butów z sukienką o długości maxi stawia między innymi Małgorzata Kożuchowska. Wygląda rewelacyjnie!

Masywne kozaki do sukienki – jak stworzyć udaną stylizację z tym duetem?

Masywne kozaki w stylu chunky boots to jeden z największych hitów ostatnich sezonów. Chociaż uwielbiamy je w zestawie z legginsami czy jeansowymi rurkami, jeszcze lepiej wyglądają w stylizacji z sukienką. Buty z wysoką cholewką na grubszej podeszwie najlepiej łączyć z typowo casualowymi sukienkami: dzianinowymi czy o kroju dłuższej, oversizowej bluzy. Do tego obowiązkowo puchowa kurtka i jesteś gotowa na spacer po parku, zakupy czy kawę z przyjaciółką. Wystarczy spojrzeć na stylizację Julii Wieniawy.

