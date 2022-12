Kajra przesadziła? Ta świąteczna stylizacja nie wyglądała dobrze

Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała to duet, który chętnie współpracuje z Telewizją Polską przy różnego rodzaju koncertach i muzycznych wydarzeniach. Wiadomo już, że Kajra i Sławomir pojawią się na Sylwestrze Marzeń z Dwójką, a na zakopiańskiej scenie wystąpią także: Maja Hyży, Viki Gabor oraz Marina Łuczenko-Szczęsna.

Kajra i Sławomir w "Pytaniu na śniadanie"

W miniony weekend Kajra i Sławomir odwiedzili "Pytanie na śniadanie" i dali wokalny popis na małej scenie studia. Stylizacja wokalistki, zdaje się utrzymana w świątecznym klimacie, bez wątpienia zwracała uwagę. Jednak nie w tym dobrym kontekście. Jak ubrała się królowa rock polo?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Kajra rozczulająco o synu: Jest jak Sławomir, budzi się i śpiewa

Kajra znana jest z uwielbienia do zdobnych stylizacji i zazwyczaj na scenie wygląda jak prawdziwa diwa. Jej najczęstszym wyborem są błyszczące sukienki, zarówno te sięgające do ziemi, jak i w wersji mini. Prosty krój i bogata forma to coś, co niemal za każdym razem zdaje egzamin na scenie i czerwonym dywanie.

Nieudana świąteczna stylizacja Kajry

Jednak tym razem Kajra zaliczyła modową wpadkę. Do studia programu "Pytanie na śniadanie" przyszła w stylizacji, która miała wpisywać się w świąteczny klimat. Piosenkarka założyła czarny top bez ramiączek, który na piersiach zdobił ogromny kwiat z błyszczącego materiału. Kajra dobrała do niego czerwone spodnie z połyskującym wzorem i frędzlami. Look uzupełniały czarno-złote szpilki. Nie da się ukryć, że w tej stylizacji po prostu za dużo się działo. Spodnie mogłyby swobodnie zostać zamienione na cygaretki w kolorze écru, a całość zostałaby uratowana.

Źródło zdjęć: © AKPA | AKPA Kajra i Sławomir w studiu "Pytania na śniadanie"

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!