Najpiękniejsze sukienki studniówkowe. Oto kreacje, które zawsze robią wrażenie

Znalezienie wymarzonej sukienki studniówkowej to niemałe wyzwanie. Ogromny wybór kreacji przyprawia o zawrót głowy, dlatego poszukiwań zdecydowanie nie warto zostawiać na ostatnią chwilę. Czym kierować się przy zakupie? Krój sukienki studniówkowej dopasuj do swojej sylwetki. Odpowiednio dobrany fason nie tylko wyeksponuje atuty i zatuszuje to, co chciałabyś ukryć, ale też pozwoli poczuć się pewnie i komfortowo. W końcu tego wieczoru powinnaś przede wszystkim świetnie się bawić.

Nie bez znaczenia jest również dobór stylizacji do zasad dress code’u. Podczas balu maturalnego obowiązuje elegancki strój wieczorowy, dlatego najlepiej sprawdzą się kreacje pasujące do tematu przewodniego. Zwróćmy też uwagę na to, by sukienka była efektowna, ale nie wyzywająca. Studniówka to impreza oficjalna w gronie przyjaciół i znajomych, ale także kadry nauczycielskiej i zaproszonych gości. Warto wyróżnić się dobrym wyczuciem mody i stylu, a jednocześnie klasą i elegancją.

Nie wiesz, na jaką sukienkę studniówkową postawić? Oto modele, które zawsze robią wrażenie i wpisują się w najnowsze trendy.

Długie sukienki studniówkowe – idealne na wielki bal

Bal maturalny to idealna okazja na założenie wieczorowej sukni rodem z czerwonego dywanu. Jeśli masz ochotę, zainspiruj się stylem ulubionej gwiazdy i znajdź podobną kreację za niewielkie pieniądze.

Możesz wybrać zwiewną, rozkloszowaną, odcinaną w talii albo postawić na dopasowaną suknię z gorsetową górą, która podkreśli sylwetkę i doda szyku. Na tę drugą opcję stawia Wersow. Posągowa maxi dress z satyny w stylu influencerki świetnie sprawdzi się na studniówce. Wystarczy, że dodasz czarne szpilki i małą torebkę.

Koronkowe sukienki studniówkowe – nigdy nie wychodzą z mody

Chociaż studniówkowe trendy zmieniają się z sezonu na sezon, koronki są ich stałym punktem. Nic dziwnego. Koronkowe sukienki studniówkowe są jednocześnie eleganckie i zmysłowe, a dodatkowo można je wystylizować na różne sposoby: w klasycznej wersji – ze szpilkami i złotą biżuterią albo w gotyckim klimacie – z butami na platformie i rajstopami kabaretkami. Drugi wariant wybrała Jessica Mercedes. Jeśli lubisz się wyróżniać, to dobry pomysł na studniówkową stylizację.

Czarne sukienki studniówkowe – klasyka gatunku

Najmodniejsze kolory sukienek studniówkowych zależą od obowiązujących trendów, ale czerń przewija się wśród nich co roku. Jeśli szukasz kreacji, w której zadasz szyku i będziesz wyglądać naprawdę elegancko, nie ma lepszego wyboru od klasycznej czerni. Na balu maturalnym egzamin zda nie tylko mała czarna.

Strzałem w dziesiątkę są też długie czarne sukienki studniówkowe czy mini z długim rękawem jak u Angeliki Muchy. Niezależnie od tego, na którą się zdecydujesz, możesz zaszaleć przy doborze dodatków. Błyszcząca torebka czy buty jak najbardziej wskazane.

Błyszczące sukienki studniówkowe – nie tylko z cekinami

Jeśli mowa o błysku, z mody nie wychodzą też połyskujące sukienki studniówkowe, które idealnie wpisują się w klimat wydarzenia. W końcu studniówki odbywają się w gorącym okresie karnawału.

Jeśli swoją kreację chciałabyś wykorzystać więcej niż raz, dobrym pomysłem będzie ta z cekinami, brokatem, biżuteryjnym zdobieniem albo wykonana z błyszczącego materiału takiego, jak satyna czy welur. W sukience tego typu będziesz wyglądać olśniewająco, a dobór dodatków stanie się banalnie prosty. Rewelacyjnym przykładem może być kreacja Julii Wieniawy.

