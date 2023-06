Te zwiewne sukienki na lato to idealny wybór na wiele okazji. Robią wrażenie

Zwiewne sukienki na lato są kobiece i wygodne. Jakie wybierać?

Wybierając ubrania na upalne dni, chcemy połączyć styl z komfortem noszenia. Czasami to prostsze, niż może się wydawać. Najlepszym przykładem są zwiewne sukienki na lato, które są jednocześnie niezwykle kobiece i maksymalnie wygodne. W cieplejszych miesiącach świetnie sprawdzą się modele z naturalnych materiałów. Len, wiskoza, bawełna czy muślin to tkaniny, które przepuszczają powietrze, pozwalają naszej skórze oddychać, a zarazem pięknie układają się w ruchu.

Dobry skład materiału to gwarancja komfortu w upały, ale zwiewne sukienki na lato warto też dopasować do swojego stylu i okazji. Do wyboru mamy bufki, falbanki, plisy czy modne co sezon kwiatowe wzory. Coraz więcej jest też kreacji, które z powodzeniem można nosić na co dzień i przy wyjątkowych okazjach, zmieniając jedynie buty i dodatki. Taka zwiewna sukienka będzie najlepszym zakupem tego lata, ale na pewno wyjmiesz ją z szafy za rok. Jaką wybrać? Poniżej znajdziesz cztery najbardziej ponadczasowe i uniwersalne modele.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

W rodzinie Pauliny Sykut-Jeżyny szykują się wielkie zmiany! Prezenterka ujawnia szczegóły

Modne zwiewne sukienki na lato w kwiaty. Na co dzień i od święta

Zwiewne sukienki w kwiaty to kwintesencja letniego stylu. Mają kobiece kroje, są wykonane z oddychających materiałów i zdobione najmodniejszym wzorem sezonu. Trudno o bardziej efektowną podstawę stylizacji. Wystarczy dodać do niej białe tenisówki i torebkę listonoszkę, by ubrać się modnie i wygodnie w upalny dzień w mieście. Zamieniając sportowe buty na szpilki, zyskamy z kolei elegancki set na wesele czy wyjście z przyjaciółmi. Nic dziwnego, że zwiewne sukienki w kwiaty mają sporo zwolenniczek. Ich wierną fanką jest chociażby Paulina Sykut-Jeżyna.

Długie zwiewne sukienki letnie to hit sezonu. Sprawdzają się przy wielu okazjach

Długie zwiewne sukienki na lato wracają do mody regularnie co sezon. Hitem są te w stylu boho, w etniczne wzory, ale też gładkie, z falbanami, na które chętnie stawia Małgorzata Kożuchowska. Taka rozkloszowana sukienka maxi zda egzamin na co dzień w mieście – w połączeniu z płaskimi, skórzanymi klapkami. Będzie też wymarzoną opcją na wesele. Wystarczy dodać do niej torebkę kopertówkę i sandałki na obcasie.

Postaw na biel. Białe zwiewne sukienki na lato są ponadczasowe i podbijają opaleniznę

Latem warto sięgać po białe ubrania, które odbijają światło słoneczne i podkreślają wakacyjną opaleniznę. Przyda się nie tylko biała, lniana koszula, ale też zwiewna sukienka na lato w kolorze śmietanki. Na niezwykle kobiecy i urokliwy model zdecydowała się Anna Popek. Taka midi odcinana w talii z falbanką przy dekolcie tworzy zgraną całość z płaskimi klapkami, ale równie dobrze odnalazłaby się w nieco bardziej eleganckim wydaniu, np. w towarzystwie sandałków na szpilce.

Akcent na ramiona, czyli lekkie, zwiewne sukienki hiszpanki. Idealny wybór na lato

Z mody nie wychodzą też zwiewne sukienki hiszpanki, czyli odsłaniające ramiona. Modele z dekoltem carmen wyglądają szalenie zmysłowo i kobieco, ale wbrew pozorom sprawdzają się nie tylko wieczorem i przy wyjątkowych okazjach. Agata Młynarska taką zwiewną sukienkę na lato nosi do sportowych butów i słomkowego kapelusza. To zestaw idealny na upał w mieście.

Autorka jest ekspertką serwisu Domodi.pl

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój.