Modliła się o nawrócenie męża. Razem zawierzyli małżeństwo Maryi

Małgorzata Buczkowska wcieliła się w postać Elżbiety Bośniaczki w "Koronie królów". To właśnie dzięki tej roli aktorka zdobyła sporą popularność. Od dłuższego czasu Buczkowska otwarcie mówi o swoim podejściu do wiary. W pewnym momencie ta sfera jej życia przeszła sporą przemianę. Mąż aktorki początkowo nie rozumiał jej nawrócenia. Do czasu.