Modna bluza z kapturem. Stwórz wiosenne stylizacje z bluzą w roli głównej

Bluza z kapturem jest tym elementem garderoby, po który kobiety bardzo często sięgają na co dzień. Od wielu sezonów są bardzo modne zarówno stonowane kolory, ale jeśli lubisz nieco zaszaleć z modą, powinnaś pomyśleć o wyrazistych i mocnych odcieniach czerwieni, zieleni czy granatu. Wszystko zależy od twoich indywidualnych potrzeb! Zobacz, co jeszcze powinnaś wiedzieć o stylizacjach z bluzą z kapturem.

Do czego nosić bluzy z kapturem?

Ze względu na dużą różnorodność w fasonach bluzy z kapturem , możliwości stylizacyjnych jest bardzo wiele. Możesz znaleźć zarówno klasyczne wersje bluzy, ale również te z bardziej efektownymi nadrukami czy aplikacjami. Na co dzień warto połączyć ulubiony model bluzy z kapturem z plisowaną spódnicą (najlepiej pastelową) i uzupełnić sneakersami /trampkami. W chłodniejsze dni dołóż jeszcze ramoneskę, która doda całości nieco zadziornego charakteru. Możesz również do bluzy z kapturem wybrać ołówkową spódnicę – wówczas bluza powinna być oversize. Torebki i plecaki na łańcuszku idealnie sprawdzą się przy podobnych stylizacjach, więc praktycznie w każdym zestawieniu będziesz wyglądać bardzo stylowo.

Bluza z kapturem – jakie spodnie wybrać?

Oczywiście, pierwszą myślą, jaka przychodzi po spojrzeniu na bluzę z kapturem jest styl rekreacyjny. Dlatego też z powodzeniem zestawisz ją ze spodniami dresowymi albo joggerami. Jeśli chcesz przełamać schemat, koniecznie załóż bluzę z kapturem jako alternatywa dla koszuli – eleganckie cygaretki i dłuższa marynarka dopełnią dzieła. Dzięki temu twój miejski styl zyska nieco nowoczesności. Klasyczne jeansy czy rurki to ponadczasowe dodatki, które w połączeniu z bluzą z kapturem stworzą uniwersalny strój na co dzień. Wiosną szczególnie polecane są rozpinane pastelowe modele bluz, które z łatwością dopasujesz do przetartych jasnych spodni.