Modne kolory włosów jesień-zima 2020/2021. Co będzie trendy w nadchodzącym sezonie?

Warto znać z wyprzedzeniem poszczególne trendy, w tym modne kolory włosów jesień-zima 2020/2021. Każdy sezon rządzi się swoimi prawami, co przekłada się na różnorodność oraz wiele opcji wyboru. Piękna fryzura w modnym odcieniu to klucz do uzyskania sukcesu stylizacyjnego. Jakie będą modne kolory włosów w jesienno-zimowym sezonie?

Możesz być zdziwiona wyborem modnych kolorów włosów jesień-zima 2020/2021. Jak się okazuje, królują bardzo ciekawe propozycje, które można z powodzeniem dopasować do wielu typów urody. Wybrane odcienie zachwycają swoją tonacją, ale równocześnie zaskakują. Jeśli śledzisz najnowsze trendy, koniecznie sprawdź, co będzie modne jesienią i zimą.

Modne kolory włosów jesień-zima 2020/2021 – truskawkowy blond

Truskawkowego blondu nie mogło zabraknąć na liście modnych kolorów włosów jesień-zima 2020/2021. Ten znany od dawna kolor gościł na wielu wybiegach, dzięki czemu również w nadchodzącym sezonie wciąż będzie trendy. Ciepłe refleksy w opalizującym odcieniu różowego złota doskonale sprawdzi się w przypadku osób z jasną cerą. Truskawkowy blond dodaje lekkiego blasku, a przy tym wspaniale ożywia urodę.

Modne kolory włosów jesień-zima 2020/2021 – kontrast

Coraz częściej do modnych kolorów włosów jesień-zima 2020/2021 zalicza się kontrast, czyli wyrazisty odrost. Bardzo często porównuje się ten rodzaj koloryzacji do typowego farbowania włosów z lat 90. XX wieku. W kontrastowej koloryzacji przede wszystkim chodzi o to, aby niektóre elementy twarzy uwydatnić, a niektóre zakryć. Jeśli nie boisz się eksperymentów, wypróbuj ten modny typ farbowania.

Modne kolory włosów jesień-zima 2020/2021 – miedziany koniak

Co powiesz na małą nieoczywistość? Tym kolorem jest właśnie miedziany koniak, który spośród wielu modnych kolorów włosów jesień-zima 2020/2021 okazuje się neutralny. W końcu to odcień, który pasuje do większości typów urody. Z powodzeniem dobierzesz dla siebie idealną tonację, dzięki czemu podkreślisz swoje oczy oraz typ cery. Doskonale sprawdzi się u pań, które chcą nieco zmienić swój wizerunek, a przy tym nie zamierzają przechodzić drastycznej metamorfozy.

Modne kolory włosów jesień-zima 2020/2021 – platynowy blond

Platynowy blond ma dokładnie tyle samo zwolenników, co przeciwników. Tym razem jednak okazuje się jednym z modniejszych kolorów włosów jesień-zima 2020/2021. Niestety, choć platyna jest niezwykle trendy, to nie pasuje do każdego typu urody. Mocniejsze rozjaśnianie podkreśla wszystkie niedoskonałości, dlatego cera musi być nieskazitelna.

Jak dbać o tłuste i suche włosy. Hollywoodzki fryzjer radzi