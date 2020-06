Buttercup blonde. Poznaj najgorętszy trend tego lata. Skusisz się na zmianę?

Buttercup blonde – skąd wziął się ten fenomen?

Buttercup blonde – komu najlepiej pasuje?

Tak naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań dotyczących korzystania z koloru buttercup blonde. Będzie on pasować do większości karnacji, ale najpiękniej zaprezentuje się u posiadaczek ciepłych typów urody. Co ważne, buttercup blonde można swobodnie stopniować, dzięki czemu efekt wyjdzie za każdym razem inny. Ciekawym rozwiązaniem jest wykorzystanie tego odcienia w koloryzacji sombre czy bronde. Dzięki temu słoneczne refleksy będą wyglądać bardzo naturalne. Buttercup blonde możesz połączyć także z jasnym brązem albo miedzią – wybór należy do ciebie.