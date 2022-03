Modne stylizacje z kurtką jeansową męską w roli głównej. Zobacz, jak nosić ją wiosną!

Kurtka jeansowa w męskiej stylizacji typu basic

Stylizacja w wydaniu basic to uniwersalna propozycja dla mężczyzn, którzy nie przepadają za śledzeniem obowiązujących trendów. Jeśli jesteś jednym z nich, to możesz zdecydować się na wiosenny look z bawełnianym T-shirtem, męską kurtką jeansową i… jeansami! Tak, duet denimowej góry i dołu to zestaw, który możesz nosić na co dzień, do pracy, a nawet na imprezę w klubie. W chłodniejsze dni zamień koszulkę na longsleeve w stonowanym kolorze. A co z butami? W takiej stylizacji idealnie odnajdą się trampki, na przykład Converse z wysoką cholewką, albo białe sneakersy.