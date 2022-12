Modnie i ciepło? Skandynawskie it-girls mają na to patent

W ostatnich latach to skandynawskie it-girls - na czele z Jeanette Friis Madsen i Emili Sindlev - przyciągają szczególną uwagę w świecie fashion. Zachwycają oryginalnym i pomysłowym podejściem do mody. Cenią sobie nowoczesność, formę, kolor i wygodę. Biorą pod uwagę nie tylko trendy, ale także kwestie praktyczne, łącząc dobry styl z własnym komfortem. Chociaż sezon jesienno-zimowy jest sporym wyzwaniem w modzie, wcale nie odkładają na bok krótkich sukienek i spódnic w oczekiwaniu na poprawę pogody. Mają na to swoje patenty, które pozwalają im nosić lekkie i krótsze ubrania także w chłodniejsze dni. Oto jedne z nich.