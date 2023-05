Modowe wpadki na Telekamerach. Które gwiazdy się nie popisały?

Telekamery "Tele Tygodnia" to jedno z największych wydarzeń w polskim świecie show-biznesu. Pierwsza gala odbyła się 25 lat temu. Przez ten czas mogliśmy podziwiać zarówno piękne stylizacje, jak i modowe "koszmarki". Kto nie popisał się strojem? Mamy przykłady.

Małgorzata Kożuchowska, 2015

Małgorzata Kożuchowska, która teraz odznacza się wręcz nienagannym stylem, ma na swoim koncie modowe wpadki. W 2015 roku przyszła na Telekamery w złotej, gęsto haftowanej minisukience. Niestety dobrała do niej grube, czarne rajstopy, których raczej nie wkłada się do sukienek koktajlowych czy wieczorowych, gdyż jest to faux-pas. Doczepiany kołnierzyk także był zbędny.

Małgorzata Kożuchowska w złotej sukience i czarnych rajstopach © East News | Tomasz Zukowski

Katarzyna Cichopek, 2016

Katarzyna Cichopek w większości przypadków wyglądała na Telekamerach naprawdę świetnie. Lecz rok 2016 był dla niej pechowy. Aktorka zaprezentowała się w długiej sukni z eleganckiego, granatowego weluru. Co zatem poszło nie tak? Uwagę zwraca jej "nastroszona" fryzura z kosmykami opadającymi na czoło. Wyglądała, jakby w kwestii uczesania wzorowała się na członkach zespołu Tokio Hotel.

Katarzyna Cichopek w zaskakującej fryzurze © East News | Mateusz Jagielski

Margaret, 2016

Margaret jest znana z ekstrawaganckich wyborów modowych, więc w zasadzie ta stylizacja nie powinna dziwić. Wokalistka zdecydowała się na kraciastą mini o ciekawej formie, która przywodzi na myśl kreacje brytyjskich projektantów, takich jak Alexander McQueen czy Vivienne Westwood. Lecz całą koncepcję burzy chromatyczna kopertówka z komiksowym wzorem. Nie wspominając o mocnym makijażu, na który dziś Margaret już by się raczej nie zdecydowała.

Margaret w kraciastej kreacji © East News | Mateusz Jagielski

Edyta i Cezary Pazurowie, 2010

W modzie męskiej naprawdę trudno o wpadkę. Dlatego Cezary Pazura na Telekamerach w 2010 roku prezentował się świetnie, za to jego małżonka nie trafiła ze stylizacją. Edyta Pazura postawiła na sukienkę mini bez ramiączek wykonaną ze srebrnej koronki. Jej wybór to kwestia upodobań, ale z pewnością nie przypadnie do gustu minimalistkom. Lecz błędem były cieliste rajstopy z lycry, z których można było swobodnie zrezygnować oraz fryzura, która prawdopodobnie została zrobiona pod hasłem "ptasie gniazdo".

Edyta i Cezary Pazura na Telekamerach © East News | TRICOLORS

Monika Richardson, 2011

Monika Richardson na Telekamerach w 2010 roku miała na sobie osobliwą sukienkę. Jej dół prezentował się rewelacyjnie – spływał ku ziemi mięsistą, czerwoną satyną, która jest elegancją samą w sobie. Lecz góra kreacji wyglądała niczym sportowy top wykonany ze spandexu lub innej rozciągliwej i połyskującej tkaniny.

Monika Richardson na czerwonym dywanie © East News | TRICOLORS

Norbi z partnerką, 2020

Choć w modzie męskiej wpadki miały się nie zdarzać, to Norbi jest wyjątkiem od reguły. Zacznijmy od tego, iż przyszedł na elegancką uroczystość w potarganych jeansach i specjalnie poprzecieranych butach sportowych. Długi do kolan płaszcz w kratę, zapięty szczelnie na wszystkie guziki, także nie był dobrym pomysłem. Jednak w przypadku partnerki wokalisty i jej stylizacji było jeszcze gorzej. Działo się w niej dosłownie wszystko i żaden element nie przystawał do reszty.

Norbi z partnerką w osobliwych stylizacjach © Licencjodawca | AKPA

Katarzyna Burzyńska, 2016

Katarzyna Burzyńska na Telekamerach w 2016 roku wyglądała, jakby szykowała się raczej na dyskotekę. Białe spodnie uzupełniła koronkową bluzą, która została w całości pokryta odblaskowymi frędzlami. Skąd taki wybór? Tego nie wie nikt. Kopertówka z wytłoczonym kształtem pistoletu była natomiast przysłowiowym gwoździem do trumny.

Katarzyna Burzyńska w błyszczącym topie © East News | fot.Jankowski/REPORTER

Klaudia Halejcio, 2018

Klaudia Halejcio chciała zabłysnąć, lecz zaprezentowała się w sukni przypominającej ubogą wersję kreacji, w której mogłaby pokazać się Lady Gaga. Ściśle przylegający do ciała, cielisty model z długimi rękawami i półgolfem został częściowo pokryty złotymi elementami, które wyglądały jak zwykły, metaliczny papier.

Klaudia Halejcio w sukni ze złotymi aplikacjami © AKPA | AKPA

Teresa Lipowska, 2022

Na końcu zestawienia uplasowała się Teresa Lipowska, która na czerwony dywan włożyła zwiewną sukienkę z motywami zwierzęcymi i roślinnymi. Cały problem polega na tym, że taka kreacja nadaje się bardziej na wakacje i nie nosi śladów elegancji, której wymaga taka okazja.

Teresa Lipowska we wzorzystej sukience © AKPA | AKPA

