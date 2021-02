Molestowane dzieci nazywa "bezpośrednimi sprawcami bzykania". Szokujący wpis na blogu Stanisława Michalkiewicza

Dziecko wychodzi na gwałcie "najlepiej"

Przed kilkoma dniami, Stanisław Michalkiewicz, znów zamieścił na swoim blogu oburzający wpis. Publicysta grzmi: "Otóż niedziela 28 lutego została ogłoszona 'dniem modlitwy i pokuty za grzech wykorzystywania seksualnego' małoletnic". Nawiązując do wydarzenia, nie przepuścił okazji, do obrzucania ofiar molestowania błotem. Nazywa on wprost dzieci "nieletnimi bezpośrednimi sprawcami bzykania".

Michalkiewicz uważa, że molestowanie seksualne to lukratywny przemysł, a wykorzystuje się do niego wyimaginowane poczucie krzywdy ofiar-: "Fundamentem tego przemysłu jest intensywna propaganda „ traumy”, jaką dożywotnio znoszą ponoć osoby „ bzykane” we wczesnej młodości, albo nawet i później – jak to ma miejsce w przypadku dam uczestniczących w ruchu „ mee too”. Nie bardzo chce mi się w to wierzyć, bo w końcu każdy jakoś zdobywał eksperiencję w dziedzinie „ bzykania”; jedne doświadczenia bywały udane, a inne – skrajnie nieudane. To rzecz normalna, ale czy to jest powód, by demonstrować przed całym światem całkowity rozpad osobowości?".