Monika Mrozowska podzieliła się z obserwatorami intymnym momentem. Pokazała, jak karmi synka piersią w miejscu publicznym

Karmienie to nie wstyd

Aktualnie Monika Mrozowska przebywa na wakacjach we Włoszech. Chętnie dzieli się z fankami radami dotyczącymi wyjazdów z małymi dziećmi. Wczoraj opublikowała zdjęcia, na którym widać, jak karmi Lucjana piersią. Młoda mama pozuje bez grama makijażu, wygląda na zrelaksowaną. To nie pierwszy raz, gdy gwiazda pokazuje karmienie - zależy jej, by znormalizować takie widoki, także w przestrzeni publicznej.