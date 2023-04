Mówi, co dzieje się w Biedronce, gdy nikt nie patrzy. Nagranie to hit

- Następny ewenement. Jajka ściółkowe. Nikt ich nie kupuje, ble i fuj. Natomiast jedna pani chciała sobie wyciągnąć z samego dołu. Jajka stały na takim słupku no, bo wiecie, jest promocja, bo dwa są 40 proc. taniej, czy coś takiego. Wszystkie w tej samej dacie, no, ale wiadomo: te z dołu są świeższe. No i co? Trzy kartony spadły - słyszymy dalej.