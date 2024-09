Mówi o emeryturze. Wzięła sprawy w swoje ręce

Grażyna Wolszczak jest najlepiej znana z produkcji "Ja wam pokażę!" i "Na Wspólnej", które przyniosły jej popularność. Choć aktorka mogłaby przejść już na emeryturę (w tym roku skończy 66 lat), nie ma takich planów. Nie ukrywa, że nie liczy na otrzymanie godnego świadczenia z ZUS-u, dlatego od wielu lat sama odkłada na to, aby mieć z czego żyć na starość.

Wolszczak jako jedyna się wyłamała. Mało kto by się odważył

W tym samym wywiadzie Grażyna Wolszczak odpowiedziała także na pytanie o korzystanie z medycyny estetycznej. Nie ukrywała, że robi to z wielką chęcią.

Zdradziła też, w jaki sposób się odżywia. - Ostatnio na przykład odkryłam posty przerywane. Nie jem po godzinie 18:00. Świetnie się z tym reżimem czuję. Oczywiście od czasu do czasu tę regułę z przyjemnością złamię, ale na co dzień bardzo się pilnuję - wyjaśniła. Tzw. okno żywieniowe to powstrzymywanie się od jedzenia w określonych godzinach. Wolszczak kończy dzień wczesną kolacją, a kolejny posiłek zjada następnego dnia.