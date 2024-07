Mówi o małżeństwie sakramentalnym. "Związek trzech osób"

Rafał Patyra prowadził niegdyś program religijny "Rodzinny ekspres", emitowany przez TVP. Prezenter w 2022 roku przyznał się do romansu, który prawie zniszczył jego małżeństwo - mężczyzna ma dziecko z inną kobietą. Jednak żona postanowiła trwać przy prezenterze. Sam Patyra twierdzi natomiast, że związek został uratowany przez Boga.

Niedawno prezenter pojawił się w PRZEkanale na YouTubie. W trakcie rozmowy z dziennikarką znów pojawił się temat małżeństwa. Patyra podkreślił, że każdy związek sakramentalny jest do odratowania.

Rafał Patyra otwarcie mówi o tym, jak ważna jest dla niego wiara. Jak jednak sam przyznawał, nie zawsze żył w zgodzie z obowiązującymi przykazaniami, o czym niegdyś opowiadał w "Dobrym Tygodniu". - W mojej pracy sporo się dzieje, szybko pojawiają się duże pieniądze, spotyka się piękne kobiety. One były moją słabością... - wyjawił.

Chwile słabości ma jednak za sobą. Niedawno znów miał okazję porozmawiać o związkach i religii. Podkreślił, że każde małżeństwo sakramentalne jest do odratowania.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!