Mówi o nawróceniu. Po rozwodzie zmieniło się wszystko

"Żona Michała Wiśniewskiego" i "wokalistka zespołu Ich Troje" - to dwa hasła, którymi media najczęściej posługują się w kontekście Anny Świątczak. Chociaż pierwsze jest już dawno nieaktualne, to drugie jak najbardziej. Po latach przerwy powróciła do zespołu Ich Troje, ale jej życie prywatne od momentu rozstania z Wiśniewskim odmieniło się o 180 stopni. Co słychać u wokalistki, która właśnie skończyła 47 lat?