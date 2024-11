Dopiero w USA usłyszała diagnozę. "To nie żaden wstyd"

Dwa lata temu Katarzyna Figura mogła stracić życie. Aktorka przebywała wówczas w USA i natychmiast została przetransportowana do szpitala. - Byłam w takiej sytuacji bardzo poważnej - przyznała w podcaście "Zwierciadła". To właśnie wówczas lekarze poinformowali Figurę, że ma nieuleczalną chorobę, jaką jest cukrzyca. Aktorka podkreśliła, że miała wówczas dużo szczęścia.

Katarzyna Figura wspomniała, że znalazła się w Stanach Zjednoczonych, aby uczcić pamięć zmarłej kilka miesięcy przed jej przyjazdem teściowej. Na uroczystym memoriale pojawiła się wraz ze swoimi córkami. To właśnie wtedy stan aktorki na tyle się pogorszył, że musiała udać się do szpitala.

Choć, co podkreśliła sama gwiazda, wcześniej przechodziła przez szereg badań, i dostawała informacje o pewnych zagrożeniach, zawsze była pod kontrolą lekarską.

Choć wszystko wydarzyło się dwa lata temu, aktorka nadal bardzo przeżywa to, co zaszło.

Nie dość, że do samej diagnozy doszło w dość dramatycznym momencie, to uświadomiła sobie, że ta choroba może siać prawdziwe spustoszenie w organizmie, jeżeli nie jest kontrolowana. Na szczęście są obecne nowoczesne metody leczenia, które sprawiają, że nie jest ona aż tak wielkim zagrożeniem dla zdrowia.

