Mówi o żałobie po byłym partnerze. Jej córka "nawet nie spytała" o śmierć taty

Sylwia Bomba i Jacek Ochman tworzyli parę przez kilka lat. W 2018 roku powitali na świecie swoją jedyną córkę, Antoninę, która od samego początku pojawia się w mediach społecznościowych celebrytki. Swego czasu Bomba i Ochman byli gwiazdami ścianek i i imprez branżowych. Zaprosili nawet do domu kamery jednego z programów śniadaniowych. Ich związek zakończył się w lipcu 2021 roku. Rok później Ochman zmarł.

- Ja się na temat związku i rozstania bardzo mało wypowiadałam. Miałam bardzo dużo propozycji, za duże pieniądze, że mogę zrobić okładkę, jak powiem, jak to było i opowiem całe kulisy, ale tego nigdy nie zrobiłam - powiedziała w rozmowie z "Plotkiem".

- W momencie, kiedy Antosia się zaczęła delikatnie pytać, mamusiu, a co z moim tatą, to ja jej zaczęłam przedstawiać, jak wygląda ta prawda. W którymś momencie dowiedziała się, że tata nie żyje, jest gwiazdką na niebie, patrzy na nią i zawsze może się do niego zwrócić - podsumowała w rozmowie z "Plotkiem".