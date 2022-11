Można dostać oczopląsu. Kendall Jenner w sukience, która jest iluzją optyczną

Sukienka Kendall Jenner to iluzja optyczna

Na uroczyste wydarzenie Kendall Jenner przyszła w jednym z najnowszych projektów francuskiego projektanta, które weszły do sprzedaży w FWRD, będąc tym samym jego najlepszą reklamą. Jak to bywa w przypadku Jeana Paula Gaultiera, kreacja nie mogła być zwyczajna. To długa do ziemi, przylegająca do ciała suknia z obniżoną linią ramion. Jej wzór przypominał najprawdziwszą iluzję optyczną oraz... bikini. Różnej wielkości kropki zmniejszyły Kendall Jenner talię i poszerzyły jej biodra. To niezwykle skuteczna zabawa formą.