Myślał, że idzie na randkę. Na miejscu czekały go kilkugodzinne tortury

Caprice Buddle znalazła swoją ofiarą przez internet. Spotykała się z mężczyzną regularnie i nawiązała z nim głębszą relację. Kobieta zaprosiła partnera do siebie. 30-latek odwiedził Buddle w brytyjskim Waterloovile w maju 2019 roku. Nie był jednak świadomy, na co tak naprawdę się pisze. Jak podaje "Daily Mail", kobieta zaserwowała wybrankowi kilkugodzinne tortury. Oprócz Buddle w mieszkaniu czekał także 37-letni Sean Perry. Wspólnicy obezwładnili mężczyznę, pobili go i zmusili do wypicia chemicznego środka czyszczącego.