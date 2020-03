WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Myślała, że poznała chłopaka marzeń. Była w szoku, gdy odkryła, co ma w szafie Ewelina poznała intrygującego chłopaka, z którym dużo ją łączyło. Wszystkie zmieniło się, gdy w jego szafie znalazła ubrania innej dziewczyny. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Ewelina jest rozczarowana (unsplash.com) Ewelina poznała chłopaka, z którym często spontanicznie się spotykała. Choć długo nie doszło między nimi do pocałunku, odniosła wrażenie, że wiele ich łączy. Robert pochodził z tego miasta, co Ewelina, chociaż na co dzień mieszkał w Warszawie i to tam spędzał w tygodniu najwięcej czasu. Pewnego dnia postanowił zaprosić dziewczynę do stolicy. Ewelina była w szoku, gdy zajrzała do szafy partnera Chłopak zaproponował, by Ewelina przyjechała do niego wieczorem, a następnego dnia obiecał pokazać jej miasto. Nim zdążyła odpowiedzieć, kupił jej bilet na autobus, mówiąc, że może z nim zrobić, co zechce. Swoją historię postanowiła opisać na forum WP Kafeteria. "Z początku byłam pewna, że on jest w związku, ale zapewniał mnie, że nie mam się o co martwić. Pomyślałam, że najwyraźniej się z nią rozstał. Przez chwilę zaczęłam panikować i rozmyślać czy jechać, czy mam być po prostu jego jakąś laską na boku, ale gdy wysłał bilet, uznałam, że moją obecnością nie zrobi nikomu krzywdy" – opowiada Ewelina. "Gdy już byłam u niego, to oglądaliśmy film, ciągnął mnie na imprezę, ale była zmęczona i odmówiłam. Do niczego nadal nie doszło, chociaż widziałam, że o tym myśli. Rano w sobotę, gdy on na chwilę wyszedł z mieszkania, to rozeznałam sytuację. Otworzyłam szafę i zobaczyłam jej rzeczy. Zdałam sobie sprawę, że łóżko, na którym spałam w jego mieszkaniu, to ich sypialne łóżko! Gdy wrócił, dałam mu do zrozumienia, że nie podoba mi się ta sytuacja. Odpowiedział tylko, że to jego sumienie i że tej laski w sumie nie kocha, ale jakoś żal mu ją wyrzucać z mieszkania teraz. Ma wiele zalet i wcześniej myślałam o nim poważnie. Wiedziałam też, że jemu zależy na mnie i na stówę by poświęcił swój obecny związek dla mnie. Tylko że ja bym nie umiała być chyba z takim nieszczerym facetem. Nie chcę budować swojego szczęścia na cudzym nieszczęściu. Co mam zrobić? Doradźcie mi" – dodała. Internauci stwierdzili, że Ewelina nie powinna angażować się związek z takim mężczyzną. "Odpuść sobie. Jak będzie pytał dlaczego, to powiedz, żeby uporządkował swoje sprawy i dopiero wtedy się starał o ciebie","Zakłamany chłopak bez zasad. Miej honor i olej go definitywnie, bo na nic innego nie zasługuje! I nigdy nie wchodź w relacje z zajętymi facetami. Z tego zawsze wynikają problemy" – pisali inni użytkownicy forum.