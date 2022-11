"Myślałam, że tego nie przeżyję". Tak J.Lo wspomina rozstanie z Benem Affleckiem

Jennifer Lopez stworzyła piosenkę dla Bena Afflecka

Jennifer Lopez już za chwilę wyda nowy album pt. "This Is Me. Now", który będzie zaktualizowaną wersją płyty z 2002 roku "This Is Me. Then". To właśnie na nim znajdzie się piosenka, która została napisana przez wokalistkę specjalnie dla jej ukochanego.