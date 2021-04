Na czym polega fenomen ekipy Friza? Ekspertka tłumaczy

Młodzi są w stanie czekać godzinami w kolejkach po lody Ekipa. Dlaczego? O to Agnieszka Kopacz zapytała w "Newsroomie" socjolożkę dr Helenę Chmielewską-Szlajfer. - Jest to zdecydowanie bohater naszych czasów. Jednym z elementów, na których zbudował popularność, było granie w PokemonGo i robienie tego w warunkach spektakularnych, np. jeżdżąc samochodem. To bardzo ciekawe połączenie dziecinności, infantylności z aspiracjami do bogactwa, które Friz eksploruje – tłumaczy popularność youtubera ekspertka. – Czasem zapominamy, że rozrywka od 20 lat tworzona jest oddolnie i pod tym względem internet zmienił mnóstwo.

