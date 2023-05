Na Podhalu Versace jest jeden. Ma na imię Andrzej

- Raczej nikt z Podhala tego nie wymyślił. Kiedyś nawet jego nauczycielka zapytała mnie, "co to za Versace"? Tłumaczyłam, że to porównanie obrazuje rangę i prestiż Siekierki, wszak przyrównuje się jego kunszt do rozpoznawalnego na całym świecie projektanta. Lekko poirytowana zapytała mnie wtedy, dlaczego w ogóle ktoś porównuje Andrzeja do innego krawca, skoro "to jest nasz Andrzej Siekierka - podhalański, jedyny, wyjątkowy i lepszy niż ten cały Versace" - wspominała etnolożka.