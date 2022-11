Na ślub syna założyła białą suknię. "Czysta zuchwałość"

"Czysta zuchwałość"

Internauci nie mogli uwierzyć w to, co widzą. Zalali autorkę nagrania falą krytycznych komentarzy. Niemal jednogłośnie stwierdzili, że jej sukienka nie jest odpowiednią stylizacją na ślub. "Byłam pewna, że to panna młoda", "Czysta zuchwałość", "To czyste zło na wszystkich poziomach", "Na miejscu żony twojego brata byłabym urażona" - czytamy pod wideo.