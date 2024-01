Na studniówce puściły jej hamulce. "Przed salą stała karetka"

Większe problemy były za to podczas organizacji. - Wszyscy wiedzą, że tanio już było i że to od dawna nie jest grzeczna impreza w białych bluzkach i czarnych spódnicach. Ale propozycje niektórych rodziców z komitetu, żeby urządzać studniówkę w najdroższym pałacu, w którym ceny za talerzyk to 500 zł od osoby... Wiadomo, że trzeba do tego doliczyć DJ-a czy fotografa, ale niektórzy upierali się też przy wyszukanych atrakcjach takich jak fotobudka 360 czy nawet fire show. Kto będzie płacił ponad 1000 zł za udział w studniówce? Moja córka chodzi do zwykłej, państwowej szkoły - co z osobami, które nie mogą sobie pozwolić na taki wydatek? - irytuje się.