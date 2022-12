Najgorsze stylizacje tygodnia. Kylie Jenner ofiarą mody

Co w tym tygodniu okazało się stylizacyjnym gwoździem do trumny? Zdecydowanie czarna koronka i chęć pokazania więcej, niż była potrzeba. Odkąd modowe wyrocznie dały zielone światło prześwitującym kreacjom, gwiazdy rzuciły się na nie jak na świeżą dostawę bułeczek. Ekstrawaganckie piórka w końcu wykopały dołek pod celebrytką, która uchodzi za trendsetterkę. A epokowy trend zamiast oddać ukłon królowej - przywołał do życia nocną marę.