Najgorszy błąd przy noszeniu stanika. Piersi zmienią kształt

Nie warto więc nosić stanika przez cały czas – kiedy piersi będą od niego regularnie "odpoczywać", staną się na pewno bardziej sprężyste. Jeśli zależy nam na jędrnym biuście, najważniejsze jest jednak to, żeby regularnie ćwiczyć górne partie ciała. To pomoże rozwinąć mięśnie wokół nich oraz w okolicach pach, co sprawi, że biust się podniesie.