Najlepsza pozycja do snu w upały. Tropikalna noc nie będzie problemem

Wysokie temperatury w nocy nie będą też doskwierać, gdy zastosujemy banalną sztuczkę. Wystarczy skorzystać z termoforu, jednak zamiast nalewać do niego gorącej wody, wypełnijmy go lodowatą. Długo utrzyma niską temperaturę i będzie przyjemnie chłodził. Warto też spać z otwartymi oknami. W ciągu dnia upał sprawi, że mieszkanie się nagrzeje, ponieważ dostanie się do niego dużo gorącego powietrza. W nocy jednak, kiedy jest nieco chłodniej, będziemy mieli lekki przeciąg.