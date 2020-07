WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najlepsze na lato w mieście. 3 powody, dla których kochamy stopki Płytkie skarpetki są obecne w sklepach z bielizną, odzieżą i dodatkami od dawna. Skutecznie zastąpiły tradycyjne skarpety nad kostkę. W modzie damskiej są bardziej popularne niż w męskiej, ale ich urok doceniają wszyscy. Idealne skarpetki na gorące lato Stopki występują w dwóch odmianach: popularniejszej wyglądającej jak krótsze skarpetki sięgające maksymalnie do kostek i rzeczywistych stopek, okrywających podeszwę, piętę i czubki palców. Pierwsze są najlepsze do tenisówek, półbutów, sneakersów i zakrytych botków (to najczęściej modele uniseks), a drugie wkładasz głównie do balerinek i czółenek. Obydwa rodzaje mają sporą zaletę, którą doceniamy zwłaszcza latem – okrywają mniejszą część stopy od tradycyjnych, długich skarpet, co daje spory komfort w upalny dzień. Dobrane pod kolor popularnych półbutów w jasnych kolorach pozostaną niemal niewidoczne, co docenisz, jeśli lubisz prosty styl. Do wyboru mamy modele gładkie, kolorowe, o różnej grubości (puszysta dzianina frotte, bambus, bawełna), ze wzorem, napisami lub popularne, asymetryczne modele. Sportowe stopki włożysz do butów do biegania, a modele antypoślizgowe do ćwiczeń na macie. Świetnie wyglądają Płytkie skarpetki nie tworzą wokół kostki charakterystycznego, marszczonego lub gładkiego komina. Niektóre z nich wystają ponad górną krawędź buta, inne kryją się tuż pod ą linią, pozostając mało niewidoczne. To przynosi ulgę w gorący dzień tym, którzy także latem nie rezygnują z zakrytych butów. Krótsze skarpetki nie dają efektu szerszych kostek i co za tym idzie – wizualnie szerszych nóg. Z nimi strój w sportowym stylu będzie bardziej neutralny. W ostatnich sezonach wyższe skarpetki w dużym stopniu wróciły do łask i zaczęły pojawiać się w zestawach ze szpilkami, sandałami i innym eleganckim obuwiem. Dla jednych był to szok, dla innych inspiracja, a dla pozostałych - zabawne zjawisko ze swiata mody. Większość osób potraktowała ten trend jako modową fanaberię, która prezentuje się korzystnie na nogach modelek, ale nie zawsze w ten sam sposób na nogach np. niskich kobiet, bo to wizualnie skraca nogi. Nawet jeśli jesteś fanką dłuższych skarpetek, to zapewne w szufladzie z bielizną znajdzie się u ciebie też kilka par stopek. Krótsze modele wyglądają bardziej elegancko od zwykłych, przywodzących na myśl sportowe. Obecnie panuje duża dowolność w doborze tego elementu garderoby do butów - wyższe modele niektóre kobiety celowo dobierają do efektownych, sznurowanych półbutów i np. sportowych sukienek albo szortów. Dają mnóstwo możliwości Kolorowe, wzorzyste i asymetryczne stopki to jeden ze świetnych dodatków, który daje sporo radości nawet dorosłym. Wybór jest tak duży, że trudno wybrać tylko jedną parę i dlatego dobrze nadają się na prezent na różne okazje, a także dla różnych osób. Stopki to jedyne skarpetki, które mogą być całkiem niewidoczne (jeśli tak chcesz) albo przykuwać uwagę od razu (jeśli wybierzesz model we flamingi, jednorożce lub statki kosmiczne). Czasem drobny akcent np. różowych, neonowych albo wielobarwnych stopek może dodać całemu strojowi nieco oryginalnego stylu i to niskim kosztem, bo dodatkowa zaleta tych krótkich skarpetek to atrakcyjna cena. Przy zachowaniu dobrej jakości i dużej różnorodności różnych stopek ich cena nie przekracza 20 zł w przypadku zwykłych modeli). Kolorowe stopki mogą nawiązywać kolorystycznie do reszty stroju, ale też stanowić kontrastowy dodatek, przełamujący jego monotonię. Wzorzyste stopki możesz nosić w takim stylu, w jakim lubisz.