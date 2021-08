Najmodniejsze buty na jesień. Teraz kupisz je w Lidlu za 50 zł

Sztyblety to skórzane buty na płaskim obcasie o cholewie sięgającej ponad kostkę. Oryginalnie używane były w jeździectwie. Teraz, na równi z botkami i oficerkami, nie wyobrażamy sobie jesiennej stylizacji bez nich. Będą pasować idealnie zarówno do płaszcza, jak i kurtki dżinsowej lub skórzanej. Są na tyle uniwersalne, że sprawdzą się do sukienki oraz do spodni.