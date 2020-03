WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najmodniejsze buty na wiosnę Marki prześcigają się w kreowaniu modeli butów na wiosnę. Nie ma im się co dziwić. Zeszłoroczne pokazy podczas Fashion Week'ów skutecznie zadały szyku przewidując fasony i style na nowy sezon. A w nim nie zabraknie: lekkości, masywności oraz geometrycznych kształtów. Podpowiadamy, w jakie buty najlepiej zaopatrzyć się na wiosnę 2020! Buty na wiosnę są ponadczasowe, modne i wygodne. Botki z kowbojskim sznytem Trend western zostaje z nami w nowym sezonie. To dobra wiadomość dla tych, którzy go pokochali! Wraz z nim do puli butów must have zalicz kowbojki i botki w ich stylu. Ze skórzanych modeli zmieniają się w zamszowe, lżejsze. I koniecznie towarzyszą im frędzle. Wśród kolorów dominują czerń, biel oraz mokka. Niektóre modele z niewielkim obcasem mają także wydłużone, spiczaste przody. Idealnie będą komponować się z denimem oraz zwiewnymi koszulami. A na zwieńczenie - koniecznie kapelusz! Sandały z kwadratowym noskiem W zeszłym roku na punkcie klapek z kwadratowym noskiem oszalały fashionistki. Dzisiaj - w lekko zmodyfikowanej formie sandałów z paskami - znów mocno wkraczają w nowy sezon. Ten model to 100% kobiecości! W cieplejsze dni nosimy je do sukienek i jeansów. W odważniejszym połączeniu występują z szerokimi spodniami, gdzie paski oplatają się na w okolicy kostki na spodniach. W chłodniejsze dni - towarzyszą im skarpetki. Łamią one także wszystkie zasady kolorystyczne, bo w tym sezonie można je spotkać praktycznie w każdej barwie. Białe adidasy Klasyczne, uniwersalne i ponadczasowe. Pasują do stylu casual jak i ciut elegantszego - takiego, który towarzyszy Ci np. w pracy. Białe adidasy chyba nigdy nam się nie znudzą! Wiosną nosimy je z kolorowymi garniturami i t-shirtami, spódnicami midi czy culotami. Obok znanych nam, klasycznych modeli, w tym sezonie stawiamy także na odpowiednik stylu "Spice Girls" czyli adidasy z podwyższoną, masywną podeszwą. To swoisty powrót do lat 90! To również idealny czas dla tzw. modelu ugly shoes. Skórzane loafersy Loafersy to najwygodniejsze buty sezonu! Ich męska forma i płaska podeszwa świetnie pasują do codziennego casualu. Wiosną rozglądaj się za modelami z zamszu, popularne sieciówki stawiają także na modele z charakterystycznym chwostem. A wśród kolorów najpopularniejszymi są odcienie brązów i beży. Jeśli wolisz cięższe modele, to na pewno spodobają Ci się skórzane odpowiedniki loafersów z masywniejsza podeszwą. Jeśli myślisz o nich na wiosnę, zastanów się nad czarnym kolorem. Mule na obcasie To model towarzyszy nam już od 2017 roku. A powstał z okrojenia klasycznych pantofli damskich z ich tylnej części. Choć do tej pory te klapki w dużej mierze występowały jako obuwie na płaskiej podeszwie, to w sezonie wiosennym będą królowały modele na obcasie od 3-8 cm. Projektanci postarali się także, aby były idealnym uzupełnieniem każdej stylizacji - serwując nam soczyste kolory m.in. baby blue, róż czy pomarańcz. Także nie ma na co dłużej czekać! Biegniemy do sklepu i zaopatrujemy się w ten must have wszystkich fashionistek! Masywne workery Polskie porzekadła mówią, że "w marcu jak w garncu" a kwiecień "plecień, co przeplata…", dlatego warto być także przygotowanym na zmiany pogody. Z pomocą przychodzą nam workery, które wiosną będą idealnym uzupełnieniem naszych szaf. Wysokie i masywne, podołają deszczowej aurze, a podczas cieplejszego dnia będą towarzyszem każdej wyprawy. Zainwestuj w te, w kolorze czarnym. Świetnie sprawdzą się z ramoneską oraz oversize'ową kataną! A Ty, masz już swoje ulubione wiosenne modele?