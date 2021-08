Najmodniejsze stroje kąpielowe na lato 2021 - te modele lansują największe gwiazdy i influencerki!

Moda plażowa to jeden z ważniejszych obszarów trendów sezonu letniego. Okres wakacyjny to w końcu długo wyczekiwane wyjazdy, egzotyczne podróże czy weekendowe wypady poza miasto. W walizce nie może zabraknąć stroju kąpielowego, bez względu na to, czy planujesz kąpiele w wodzie, czy relaks na leżaku i beztroskie opalanie. Jakie fasony są obecnie najmodniejsze - klasyczne bikini, jednoczęściowe stroje czy może modele z ozdobami i fantazyjnymi wiązaniami? Jakie wzory i kolory królują w tym sezonie? Przedstawiamy najmodniejsze stroje kąpielowe na lato 2021!