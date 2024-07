Najodważniejsza stylizacja na premierze. Z "nagą" sukienką posunęła się o krok za daleko?

Niespodziewaną gościnią okazała się Anna Maria Olbrycht. Niektórzy mogą ją kojarzyć z filmu "Dziewczyna influencera". Jednak mało kto wie, że na co dzień zajmuje się modelingiem . Współpracuje z takimi światowymi markami urodowymi jak Guerlain, regularnie jeździ na Fashion Weeki i prowadzi profil na Instagramie, który obserwuje ponad 320 tys. osób.

Anna Maria Olbrycht zaprezentowała się w sukience długiej do ziemi, wykonanej z cielistej, całkowicie prześwitującej tkaniny pokrytej kryształkami. Modelka wyeksponowała w tej sposób gładkie majtki. Biustonosz był nieobecny.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!