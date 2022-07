"Najsmutniejsza księżniczka świata". Nigdy nie wyjdzie za mąż

Łatka "niechcianego dziecka" ciągnęła się za nią przez całe dzieciństwo. Nie uniknęła problemów także w szkole. Media donosiły, że Aiko była prześladowana przez kolegów z klasy. Bała się ich tak bardzo, że zaczęła opuszczać lekcje, a potem odmówiła chodzenia do szkoły. Po dwóch miesiącach wróciła do nauki. Na zajęcia uczęszczała jednak w towarzystwie matki. Rodzice Aiko starali się, aby ich córka miała przyjaciół. Regularnie zapraszali kolegów i koleżanki z klasy dziewczynki do swojego pałacu. Mimo tego Aiko nie umiała nawiązać z nimi relacji.