Największa skandalistka Hollywood powraca. Życie jej nie oszczędzało

W kolejnych latach pojawiła się w kilku serialach, jednak prawdziwy przełom nastąpił w 1998 roku, kiedy zaangażowano ją do remake'u kultowego filmu "Nie wierzcie bliźniaczkom". Lohan zapowiadała się na wielką gwiazdę, jednak problemy z alkoholem i narkotykami zrujnowały jej karierę. Jak potoczyło się jej życie?

W 2003 roku Lindsay Lohan dostała rolę w "Zakręconym piątku", gdzie zagrała u boku Jamie Lee Curtis. Otrzymała za nią nagrodę MTV. W kolejnych latach zagrała we "Wrednych dziewczynach" , "Garbi: super bryka", czy w "Wiem, kto mnie zabił". W kolejnych latach wystąpiła u boku takich gwiazd jak Meryl Streep, Woody Harrelson, Sharon Stone czy Anthony Hopkins.

Pod koniec 2005 roku 19-letnia aktorka trafiła do szpitala. Powodem miało być przewlekłe zmęczenie, jednak okazało się, że Lindsay trafiła tam z powodu nadużywania narkotyków.

Po pracy widywano ją na imprezach z Paris Hilton czy Britney Spears, a imprezowy tryb życia szybko odbił się na jej karierze. Kiedy nagrywała "Twardą sztukę" miała problemy z koncentracją, co wydłużało nagrania. Producenci nie byli zadowoleni ze współpracy. Zaniepokojenie stanem aktorki wyraziła sama Jane Fonda, która była główną gwiazdą filmu. "Mam nadzieję, że wyciągnie z tego doświadczenia lekcję i stanie na nogi" – powiedziała o Lindsay w jednym z wywiadów.

Jeszcze w tym samym roku poznała Badera Shammasa, finansistę, którego poślubiła w 2022 roku. Para doczekała się syna Luai. Aktorka bardzo chroni prywatność swojego dziecka i nie pokazuje go w mediach. Wszystko wskazuje na to, że Lindsay w końcu wyszła na prostą.

