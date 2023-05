Najwygodniejsze buty na lato? Woźniak-Starak już je nosi

Ten model zdominował garderoby gwiazd

W tym sezonie to właśnie białe sneakersy zdominowały garderoby gwiazd, które chętnie wkładają je do jeansów czy też do zwiewnych sukienek. Na ten model zdecydowały się m.in. Karolina Pisarek, Małgorzata Rozenek-Majdan, Katarzyna Cichopek czy Paulina Sykut-Jeżyna.