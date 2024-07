"Narkotyki robią z ludzi głupków". Courtney Love skandalistką lat 90.

Niestety, relacja Love i Cobaina była także obarczona licznymi problemami. Między małżonkami dochodziło do licznych awantur. Niektórzy oskarżają Courtney o to, że to właśnie przez nią artysta uzależnił się od narkotyków. Gdy w pewnym momencie zagroziła, że od niego odejdzie, próbował popełnić samobójstwo. Lekarzom udało się uratować jego życie. Artysta jednak zmarł 5 kwietnia 1994 roku, co wstrząsnęło światem muzycznym. Na ten temat do dziś krąży wiele niepotwierdzonych teorii.