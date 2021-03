Nastolatki chcą być w przyszłości gwiazdami sieci. Rodzice łapią się za głowy

- Raz 15-letnia córka powiedziała mi, że Natalia Siwiec za wrzucenie jednego zdjęcia do sieci dostaje 30 tys. zł i że ona nie będzie marnowała 5 lat na studia, bo przez ten czas mogłaby zarobić o wiele więcej... - powiedziała w rozmowie z WP Kobieta Karolina.

Prawie połowa dziewcząt w Polsce w wieku 10-15 lat chce w przyszłości zostać zawodowymi instagramerkami, youtuberkami lub tiktokerkami – tak wynika z badań "Aspiracje dziewczynek w Polsce", które zostało przeprowadzone przez agencję badawczą IQS na zlecenie Inspiring Girls Polska. Badanie odbywało się od 2 do 5 marca 2021 r. metodą CAWI (ankiety internetowe) na 500-osobowej reprezentatywnej próbie dziewcząt w wieku 10–15 lat oraz ich matek.

Marzenia nastolatków o pracy w sieci

Monika jest mamą nastolatki, która uwielbia grać w gry komputerowe i oglądać YouTube’a. Marta ma w tej chwili 16 lat i zdecydowanie więcej czasu poświęca na rozrywkę w sieci niż na naukę czy inne zajęcia.

- Początkowo z niepokojem obserwowaliśmy, co dzieje się z naszym nastolatkiem. Liczyliśmy na to, że pójdzie naszymi ścieżkami: znajdzie pracę w IT jak tata lub w księgowości jak ja. Byliśmy przerażeni jak trudno oderwać ją od komputera - mówi Monika w rozmowie z WP Kobieta.

Monika z mężem namawiali córkę, aby poszukała też innych pasji, żeby wyszła z domu, spotykała się z ludźmi na żywo.

- Dostawaliśmy odpowiedź, że spotyka się ze znajomymi w sieci i że takie są czasy. A poza tym to ona chce być youtuberką i instagramerką, bo one dużo zarabiają. Założyła konto na YouTubie i na Instagramie, na którym relacjonuje swoje zakupy ubraniowe i makijażowe, robi tzw. haule – opowiada.

– Z kieszonkowego odkłada na droższe kosmetyki i gadżety do nagrywania takie jak lampa. Dała do zrozumienia, że to nie jest aż taka ciężka praca, a zarobki są dużo wyższe, niż osiągnąłby po studiach. Kwoty, o których mi mówiła, rzędu kilkunastu-kilkudziesięciu tysięcy złotych, rzeczywiście robią wrażenie. Wolałabym jednak, aby Marta miał pewny fach w ręku, a działalność w sieci traktowała jako hobby, a nie perspektywę na pełnoetatową pracę. Na razie jednak słyszę, że zarobi miliony, spłaci nam kredyt i nigdy nie będziemy musieli się o nic martwić – kwituje Monika.

- Matki nie do końca mają pełną wiedzę odnośnie sposobu funkcjonowania w nowych zawodach, jak bardzo są to stabilne zajęcia, a ponieważ chcą dla swoich pociech jak najlepiej, stąd też wizja zawodów "sprawdzonych" - ocenia podejście kobiety Marta Rybicka, senior business director w agencji badawczej IQS.

Wspierać czy nie?

Olga Balicka ma córkę i w rozmowie z WP Kobieta zwraca uwagę na to, że zarówno przed pandemią, jak i w jej trakcie, dzieci nieustannie korzystają z internetu. To właśnie stamtąd czerpią pewne wzorce.

- Przy zdalnym nauczaniu na pewno nie będziemy mieć wybitnych naukowców, lekarzy, adwokatów itd. Dzieci non stop przebywają w "sieci", bo co mają robić, gdy zakazuje im się dotychczasowego życia? Mnie jest bardzo smutno, że rośnie takie pokolenie, ale faktycznie influencerzy zdarzają się nawet całkiem przyzwoici - wyjaśnia.

Mimo wszystko Olga wspierałaby swoje dziecko w dążeniu do celu.

- Ale uważam, że warto również nakierować je na inne zainteresowania. Jeśli np. ładnie maluje czy lubi sport to uważam, że dobrym rozwiązaniem jest posłanie na jakieś zajęcia i równoległe rozwijanie innych pasji – dodaje.

IQS Badania dotyczące preferowanych zawodów wśród nastolatek Źródło: IQS

Jej przedmówczyni Karolina również wesprze swoje dzieci w drodze do działalności w sieci, ale liczy na to, że zmienią zdanie.

- Mam w domu dwoje nastolatków, którzy nawzajem się nakręcają. W garażu i przy każdej możliwej okazji nagrywają filmiki na Tik Toka lub Instagram. To jest naprawdę męczące, ponieważ są przyklejeni do telefonu. Cały czas z mężem mówimy im, jak ważne jest wykształcenie. Raz 15-letnia córka powiedziała mi, że Natalia Siwiec za wrzucenie jednego zdjęcia do sieci dostaje 30 tys. zł i że ona nie będzie marnowała 5 lat na studia, bo przez ten czas mogłaby zarobić o wiele więcej... - opowiada.

I coś w tym jest. Kinga Sawczuk ma dzisiaj 20 lat i jest jedną z największych gwiazd na TikToku. - Zaczynałam na YouTubie, kiedy nie było dużo polskich kanałów. Chciałam nagrywać to, co zagraniczne gwiazdy sieci, mnie to kręciło. U mnie narodziło się to z pasji. Po czasie moi przyjaciele stwierdzili, że pasuję do TikToka, który wcześniej miał inną nazwę. Powiedzieli mi, żebym spróbowała publikować tam regularnie - wspomina.

Kinga mogła liczyć na wsparcie rodziców, którzy też liczyli, że po liceum wybierze się na studia.

- Tata dał mi swoją kamerę do nagrywania. Z TikTokiem działo się wszystko spontanicznie, uczyłam się, a nagrywałam po szkole. Kiedy po czasie miałam duże grono odbiorców, zaczęłam jeździć na spotkania z widzami i wtedy moi rodzice zobaczyli, że będę działała w sieci. Później pojawiły się też płatne współprace, a rodzice stwierdzili, że nie będą mi zabierać tej frajdy i pracy - wyjaśnia.

- Skończyłam liceum, tata naciskał na studia, ale odłożyłam to w czasie. Na pewno pójdę na uczelnię, bo warto mieć plan B. Teraz rodzice mi trochę odpuścili, bo dobrze wiedzą, że myślę o edukacji, ale bardziej w kierunku artystycznym - podsumowuje Kinga.

Sawczuk napisała również książkę "Jak zaistnieć w necie i być sobą", w której opisuje całą swoją drogę, w środku jest również wywiad z jej rodzicami.

Wartościowe treści w sieci

W sieci pojawia się coraz więcej twórców, którzy proponują wartościowe treści swoim odbiorcom. Kasia Koczułap edukuje swoich obserwatorów w kwestii seksualności, Nicole Sochacki-Wójcicka znana jako MamaGinekolog dzieli się z kobietami wiedzą medyczną za darmo, a youtuberka Kasia Gandor, która jest biotechnolożką, popularyzuje w sieci wiedzę naukową. To osoby, które skończyły studia, mają wyższe wykształcenie i równocześnie do pracy naukowej prowadzą działalność w sieci, co daje im dodatkowe źródło zarobków.

Blowek, okrzyknięty najpopularniejszym polskim youtuberem (prawie 5 mln subskrybcji), obala mit, że praca w sieci jest wyłącznie lekka i przyjemna.

- Mało kto zastanawia się nad tym, jaką drogę przeszła znana postać z sieci do momentu, w którym jest teraz. Inwestycja w sprzęt czy gadżety do odcinka pochodzące z zagranicy to również wydatki. Zawsze trzeba najpierw zainwestować, aby potem zarobić – zaznacza w rozmowie z WP Kobieta.

Twórca internetowy napisał też książkę "Zostań YouTuberem", którą można zakupić tylko w sieci.

- Tam opisałem szczegóły mojego startu oraz teraźniejszości. Od minimalnego sprzętu na start po wygląd miniaturek czy tytuły odcinków. Nie można na dzień dobry myśleć, ile się zarobi. Warto robić rzeczy, na których się znamy i które nas interesują, zamiast skupiać się na wielkich pieniądzach. Bycie autentycznym to podstawa - dodaje.

Wydawać by się mogło, że pracę w sieci można zacząć tu i teraz bez większego doświadczenia. Natomiast jeśli ktoś chciałby potraktować działalność internetową jako pracę, powinien nabyć pewne umiejętności.

- Praca youtubera wymaga dużej kreatywności, trzeba nieustannie obserwować, co dzieje się w sieci i poza nią, wychodzić naprzeciw oczekiwaniom widzów, wyczuwać trendy, często samemu je kreować – kwituje Blowek.

Obecnie zawody takie jak youtuber, tiktokerka czy instagramerka nie są wpisane na listę GUS-u.

- Cały czas pojawią się nowe specjalizacje czy zawody, bowiem zmienia się otaczający świat. Przypomnijmy sobie zawód copywritera na początku lat dwutysięcznych… GUS-owskie statystyki nie zawsze nadążają za szybko zmieniającą się rzeczywistością, stąd też chwilę poczekamy na aktualizację listy zawodów - zauważa Marta Rybicka z IQS.