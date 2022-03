Natalia Balasynowycz wojennym przywódcą. Stoi na straży ważnego lotniska

Natalia Balasynowycz pomaga w obronie ważnego lotniska wojskowego

Podczas gdy na terenie całej Ukrainy roi się od wrogich rosyjskich żołnierzy, burmistrz Wasylkowa dzielnie pilnuje, aby wojskowe lotnisko nie przedostało się w ręce agresora. Jest to niesamowicie ważny strategicznie punkt. Nie jest tajemnicą, że Putin liczy na to, iż ten punkt zdobędzie. Lotnisko znajduje się około 40 kilometrów od stolicy Ukrainy. Zdobycie tego portu lotniczego przez Rosjan mogłoby mieć katastrofalne skutki - pomogłoby bowiem przesyłać żołnierzy i broń praktycznie do samego Kijowa.