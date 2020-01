Natalia Klimas jest rozczarowana. Nie tak wyobrażała sobie pobyt w Zakopanem

Aktorka Natalia Klimas szczerze napisała, co myśli o Zakopanem. Gdy odwiedziła znane z dzieciństwa miejsce, przeżyła głębokie rozczarowanie.

Aktorka przyznała, że niegdyś jako dziecko przyjeżdżała w te rejony na obozy narciarskie i bardzo miło wspomina ten czasy. Gdy po 20 latach postanowiła ponownie odwiedzić Zakopane, stwierdziła, że ukochane miejsce zmieniło się nie do poznania.

"Patrzę na te tłumy, sunące od kebaba do kebaba, na ten potworny smog, który sprawia, że wieczorami wskazane jest zostać w domu i nie otwierać okien i na tę masę plastiku sprzedawanego na każdym rogu, o okropnych budynkach ze szkła i betonu, wciskanych gdzie się da, nie wspomnę, robi mi się trochę smutno" – pożaliła się fanom. "Uciekliśmy dziś z Zakopanego w ciche miejsce, gdzie góralskie domy są stare i piękne, gdzie panuje cisza i jest czyste powietrze. A u prawdziwej gaździny zjesz pyszne pierogi i kwaśnicę domowej roboty. Kiedyś wakacje kojarzyły mi się z ciepłem, z plażą, teraz kiedy śniegu jest coraz mniej, a za 20 lat ciepło będzie prawie wszędzie. Ciągnie mnie w góry, śni mi się śnieg. Marzenie na następny rok: chatka w środku lasu, w jakiejś krainie śniegu, łosie za oknem, daleko stąd. Może Finlandia?" – dodała Natalia Klimas.

"Urodziłam się i prawie pół życia spędziłam w Zakopanem i również jest mi przykro, kiedy raz na jakiś czas tam pojadę i widzę, co się tam dzieje. Spędziłam tam najlepsze lata życia, niestety to już nie jest to samo miasto, które pamiętam z dzieciństwa", "Ja uciekłam z Zakopanego wczoraj, bo nie dało się oddychać", "Smutne, ale mam podobne odczucia" – komentowali internauci.