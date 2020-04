Natalia Kukulska na archiwalnych fotografiach. "Poza makijażem i stylówką nie widzę zmian"

Natalia Kukulska udostępniła na Instagramie serię archiwalnych fotografii sprzed 23 lat. Artystka cofnęła się wspomnieniami do 1997 roku, kiedy to wydała swój czwarty album studyjny "Puls". Piosenkarka miała wtedy 21 lat.

"1997 – otworzyła się szuflada ze zdjęciami. Ups… co za stajl! Sesje autorstwa Marka Straszewskiego i Marcina Tyszki. Fajne czasy i brzuch" – napisała pod fotografiami, żartując z ówczesnej mody.

Zdjęcia zebrały morze komplementów od wiernych fanów artystki, w tym Katarzyny Zielińskiej. "Boże Natalka, Ty się nic nie zmieniasz! Piękna" – skomentowała aktorka. Zgodzili się z nią i inni internauci, którzy chętnie cofnęli się wspomnieniami do tamtego okresu. "Miałam Twój plakat na ścianie", "czas się dla pani zatrzymał", "byłam zakochana w pani włosach", "poza makijażem i stylówką nie widzę zmian" "jest pani niesamowicie podobna do swojej mamy" – pisali inni, zwracając też uwagę na podobieństwo piosenkarki do mamy, Anny Jantar.