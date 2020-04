Natalia Siwiec pokazała swój ogród. Ten fotel jest hitem tego sezonu

Meble ogrodowe. Natalia Siwiec pokazała swój ogród

Modelka jest niewątpliwie szczęściarą, która może pochwalić się dużym ogrodem na wyłączność. W obecnych okolicznościach taki przywilej to niewątpliwy luksus.

Celebrytka zadbała, by spędzanie czasu na świeżym powietrzu było jeszcze przyjemniejsze. Postawiła na meble, które są nie tylko efektowne, ale również funkcjonalne. Leżanka, w kształcie jajka, to hit tego sezonu. Widać, że bardzo przypadła do gustu córeczce modeliki - Mii, która korzysta ze słońca wylegując się wraz ze swoimi zabawkami.