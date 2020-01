WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Natalia Siwiec pokazała zdjęcie z Oliwią Bieniuk. "Dziewczyny moje" Natalia Siwiec na swoim koncie na Instagramie opublikowała zdjęcie ze swoją córką oraz Oliwią Bieniuk. Widać, że łączy je przyjaźń i dobrze czują się w swoim towarzystwie. Natalia Siwiec pokazała zdjęcie z Oliwią Bieniuk (ONS.pl) Natalia Siwieć i Oliwia Bieniuk są sobie bliskie. Modelka chętnie spędza czas z córką zmarłej Anny Przybylskiej. Celebrytka na swoim koncie na Instagramie pokazała wspólne zdjęcie z Oliwią i swoją pociechą, Mią. Fotografi podpisała w uroczy sposób: "Dziewczyny moje". Oliwia Bieniuk i Natalia Siwiec Obserwatorzy celebrytki byli pod dużym wrażeniem urody nastolatki. "Piękne dziewczyny, Oliwia jak wyrosła!", "Oliwia cała mama", "Wyglądacie rozkosznie. Cudowny, rodzinny czas", "Oliwia ma super ciocię", "Piękna Oliwia. Wszystkie cudownie wyglądacie – pisali internauci. To nie pierwszy raz, gdy pokazują się razem. Natalia Siwiec przyjaźni się z ojcem Oliwii – Jarosławem Bieniukiem. To dzięki tej znajomości złapały ze sobą bliski kontakt. Wspólnie spędzały sylwestra oraz wakacje. Na swoich profilach w mediach społecznościowych dzieliły się zdjęciami i filmikami. Można również zauważyć, że Oliwia ma wspaniałe podejście do dzieci. Chętnie zajmuje się córką Natalii Siwiec. Po śmierci mamy pomaga również w opiece nad młodszym rodzeństwem.